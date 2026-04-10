Инвестиции против дивидендов: почему «Ростелеком» готов потратить 100 млрд на инфраструктуру

Ростелеком инвестирует 100 млрд руб. в строительство нового ЦОДа мощностью 100 МВт. Это действительно проект федерального масштаба. Для сравнения, предыдущий крупный центр компании стоил 40 млрд руб. при мощности 40 МВт. Такой шаг показывает, что спрос на вычислительные мощности, хранение данных и облачные сервисы в России продолжает быстро расти, в том числе со стороны государства и крупного бизнеса.

– Для самой компании это важный сигнал, она уже зарабатывает на дата-центрах и облачных сервисах, а по итогам 2025 года менеджмент называл их среди основных драйверов роста, – отмечает  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Выручка группы за этот период увеличилась на 12% г/г, до 872,8 млрд руб., OIBDA повысилась на 9% г/г, до 331,0 млрд руб. То есть компания вкладывает деньги не в новый для себя сегмент, а расширяет одно из самых перспективных направлений бизнеса.

Однако проект капиталоемкий, и в моменте это будет создавать давление на инвестиционную программу. Но у Ростелекома долговая нагрузка пока остается контролируемой. По итогам 2025 года соотношение NetDebt/OIBDA составило 2,1х, а капитальные вложения сократились на 12% г/г, до 158,0 млрд руб.

– Рынок скорее воспримет эту новость как ставку на будущий рост цифровой инфраструктуры страны. Таргет по акции Ростелекома — 70 руб. за акцию, рейтинг — «покупать». При текущей цене потенциал роста остается двузначным, – резюмирует эксперт.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

