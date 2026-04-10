«Повторить невозможно»: глава РСПП поставил крест на идее нового налога на сверхприбыль

Ввод налога на сверхприбыль (windfall tax) в масштабах 2023 года сейчас невозможен, так как у большинства отраслей экономики нет необходимых финансовых показателей. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин, подчеркнув, что обсуждать можно лишь точечные решения для отдельных видов бизнеса, передают "Вести".

«Для большинства отраслей экономики сверхприбыль, с которой берется этот «навеянный ветром» налог, отсутствует», — констатировал эксперт.

Он объяснил, что в 2023 году прибыль компаний была обусловлена девальвацией рубля и благоприятной внешней конъюнктурой, чего сейчас не наблюдается.

Шохин также обозначил два ключевых условия, при которых бизнес готов обсуждать эту тему: