Курсы валют ЦБ РФ на 11 апреля: 76,9724 руб/доллар США и 90,0120 руб/евро

ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие официальные курсы валют:
- 1 доллар США - 76,9724 руб.
- 1 евро - 90,0120 руб.
- 10 китайских юаней - 112,5210 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8642 р. (1,11%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,8693 р. (0,96%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,1640 р. (1,02%).
