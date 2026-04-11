Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 апреля: 11 786,0898 руб/1 г золота и 183,3100/1 г серебра ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 786,0898 руб.

1 грамм серебра - 183,3100 руб.

1 грамм платины - 5 045,9502 руб.

1 грамм палладия - 3 830,8601 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 207,2801 р. (1,73%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,8900 р. (4,63%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 161,7600 р. (3,11%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 170,6400 р. (4,26%) .

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное



Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес







