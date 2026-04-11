Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 апреля: 11 786,0898 руб/1 г золота и 183,3100/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 786,0898 руб.
- 1 грамм серебра - 183,3100 руб.
- 1 грамм платины - 5 045,9502 руб.
- 1 грамм палладия - 3 830,8601 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 207,2801 р. (1,73%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,8900 р. (4,63%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 161,7600 р. (3,11%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 170,6400 р. (4,26%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.