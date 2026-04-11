Рэпер Obladaet помог деньгами футбольному клубу «Иркутск», оказавшемуся на грани закрытия

Уроженец столицы Приангарья, рэпер Назар Вотяков, выступающий под псевдонимом Obladaet, финансово помог футбольному клубу «Иркутск», который оказался на грани закрытия. Это позволит команде отправиться на матч в Вологду и 12 апреля сыграть с командой «Динамо», сообщил ФК в соцсетях.

«Когда ФК "Иркутск" оказался в трудной ситуации, Назар первым обратил внимание на ситуацию и сделал пожертвование клубу родного города. Без лишнего шума, по-настоящему. Именно благодаря ему мы летим на ближайший выезд в Вологду – этот матч состоится потому, что один человек не остался равнодушным. Кстати, его треки звучат и в наших раздевалках – ребята слушают и знают», – сообщает команда.

На игру с «Динамо» из Вологды спортсмены намерены выйти в форме с наклейкой бренда Players, основателем которого является Назар Вотяков. В дальнейшем планируется сделать «полноценное нанесение» и провести весь сезон под этим знаком.

«От имени футболистов, тренерского штаба, руководства клуба и каждого болельщика – спасибо, Назар. За верность городу, за поддержку в нужный момент, за то, что ты – наш», – резюмировали в клубе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
