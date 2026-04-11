Три города и один район Иркутской области получат 113 млн рублей на развитие туризма

Четыре муниципальных образования Иркутской области получат 113 млн рублей на развитие туризма. Деньги выделят в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном правительстве.

Иркутск и Ангарский городской округ освоят по 50 миллионов рублей. Деньги направят на создание системы туристской навигации, установку малых архитектурных форм и арт-объектов, развитие велосипедных маршрутов, оборудование парковок, санитарных зон и системы раздельного сбора мусора около популярных туристических объектов.

Эхирит-Булагатскому району выделят восемь миллионов рублей на проведение 25–27 июня национального праздника «Наследники традиции». Он будет посвящен традициям, обычаям и быту народов Приангарья.

Город Черемхово получит пять миллионов рублей – на эти средства 15 августа он проведет VIII Черемуховый фестиваль с концертной программой, гастрономическими мастер-классами, интерактивными зонами и конкурсами.