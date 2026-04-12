Почти все ипотечные займы в Иркутской области оформляются по льготным программам

В текущих экономических условиях жители Сибири, в том числе Иркутской области, не спешат оформлять ипотеку за пределами льготных программ, отдавая предпочтение выгодным условиям. Об этом в интервью СИА рассказал управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов.

«Основным драйвером ипотечных выдач в 2025 году в Банке ДОМ.РФ были, конечно, льготные программы: доля семейной ипотеки в СФО составила 99,4%, доля IT-ипотеки – 0,5%. В начале 2026 года ситуация в целом не изменилась: в январе-феврале 2026-го доля семейной ипотеки в структуре выдачи в СФО составила 98,3%, IT-ипотеки 1,7%. Рыночные ставки все еще остаются высокими, спрос растет очень осторожно, хотя первые признаки интереса мы уже видим», – пояснил собеседник агентства.

Доля Иркутской области в общем объеме выдачи ипотеки в СФО по итогам 2025 года составила 24%, в январе-феврале 2026 года – 30%. Фундаментальным фактором спроса является потребность в улучшении жилищных условий.