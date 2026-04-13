«Все продолжают сидеть в запрещенных соцсетях»: предприниматель о влиянии блокировок на коммуникацию

Начало 2026 года ознаменовалось новыми блокировками. На этот раз под удар попал самый популярный в России мессенджер Телеграм, который долгое время являлся основным каналом связи не только простых жителей, но и представителей бизнеса. Как изменения повлияли на коммуникации предпринимательского сообщества, корреспонденту СИА рассказала гид по Иркутску и Байкалу, блогер, индивидуальный предприниматель Татьяна Бройдо.

«Все остается в Телеграм»

«По моим ощущениям, не больше 5% коммуникаций перешло в Max – все остальное остается в Телеграм. Чуть чаще стали звонить. Недавно был случай: сообщение отправлено, но не доходит — пришлось созваниваться. Но в целом я вижу, что большая часть клиентов, контрагентов, коллег продолжают сидеть в Телеграм и пользоваться им», – рассказала собеседница агентства.

Несмотря на трудности с доступом, люди все-таки отдают предпочтением запрещенным соцсетям, отметила Татьяна Бройдо, поскольку альтернативы им пока не существует. Max, разработанный для этих целей, является сырым продуктом – необходимые бизнесу функции в нем пока отсутствуют.

«В Max нужно заниматься продвижением, а его нет»

«Единицы уходят в Max – в этом мессенджере у меня буквально два-три чата, и там я практически ничего не читаю. Но, должна сказать, что в Max в какой-то момент я все-таки решила сделать канал про туры по Байкалу, посмотреть, как он работает: есть мнение, что там очень неопыленная аудитория, имеются большие возможности по привлечению. Честно, сказать этого не могу, потому что интереса к моему блогу без продвижения пока нет никакого, он просто нулевой. Если хочется иметь аудиторию в Max, нужно заниматься каналами продвижения, а их, насколько я понимаю, сейчас пока толком нет», – рассказала Бройдо.

Поскольку у Max есть множество ограничений и недоработок, пользователи, в том числе бизнес-сообщество, отдают предпочтение заблокированным и замедленным зарубежным социальным сетям, в том числе Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), где в настоящее время наблюдается прирост российской аудитории. Уходить в отечественные соцсети люди не спешат.

«Принципиально не хочется уходить туда, где неудобный интерфейс. Все-таки мы привыкли к комфорту и лучше подключим VPN, еще что-нибудь сделаем, переживем моменты, когда все подвисает, и продолжим пользоваться тем, что нам удобно», – подчеркнула эксперт.

«Нужна площадка не на "арендованной земле"»

Она заметила, что блогеры не торопятся заводить альтернативные страницы на отечественных платформах. Люди продолжают надеяться, что им вернут запрещенные соцсети. Необходимость в них отмечают и представители власти. Например, недавно депутаты Госдумы заявили о сложностях с взаимодействием с избирателями на фоне замедления работы мессенджера Телеграм в России.

Сама Татьяна собирается оставаться в Телеграм.

«Я собираюсь оставаться здесь. У меня продолжает увеличиваться количество подписчиков на канале — медленно, но оно растёт. И это приятно. Охваты, конечно, сократились — комментариев и просмотров сторис стало меньше на 10–20%, но критичного ничего нет. Телеграм мне, во-первых, нравится и удобен. Во-вторых, мне кажется, там та аудитория, которая мне близка и интересна — мы друг друга понимаем. Поэтому я настраиваюсь на то, что буду продолжать вести там свой канал», — пояснила Татьяна Бройдо.

Вместе с тем она призналась, что на фоне массовых блокировок соцсетей и мессенджеров стала задумываться и о собственном сайте, который не будет связан со сторонними площадками и функционировать вне зависимости от обстоятельств.

«Начинаю думать о том, что нужен персональный сайт. У меня был момент, когда я собиралась его делать, но потом подумала: "Зачем? Все и так нормально". Сейчас же понимаю, что, скорее всего, нужна какая-то площадка не на "арендованной земле", как кто-то выразился. Есть ощущение, что создание собственных сайтов может стать достаточно массовым явлением», – предположила собеседница.

По словам предпринимателя, эти планы она ставит на ближайший год, но всё будет зависеть от реалий.

«Дальше будет видно. Мы вообще не знаем, в каком мире и в какой реальности окажемся — может, вскоре нам будет уже не до каналов, появятся какие-нибудь другие, что называется, вызовы времени, – отметила Татьяна Бройдо. – Сейчас мы ещё ощущаем некое качание. Я думаю, что к середине лета или к осени станет понятно, куда всё это движется. Вот тогда и можно будет сделать какие-то ясные выводы».