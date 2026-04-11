Иркутская область стала третьей в Сибири по числу малых и средних предприятий

Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства зафиксировали в Иркутской области. По этому показатели регион вошел в тройку лидеров в Сибири, рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«По количеству субъектов МСП Иркутская область уверенно удерживает третье место в Сибирском федеральном округе, также мы на 16-м месте по этому показателю по России», – сообщил глава региона.

По его данным, сегодня в регионе насчитывается более 94 тысяч хозяйствующих субъектов МСП – это на 3,2% больше, чем в 2024 году. Они дают работу каждому третьему жителю региона: в таких организациях занято почти 390 тысяч человек.