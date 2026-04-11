«65% мусора будут сортировать»: Кобзев озвучил показатели будущего экокластера в Ангарске

Мусороперерабатывающий кластер собираются строить в Ангарском городском округе Иркутской области. Работы на площадке начнутся текущей весной. Накануне этого события губернатор Игорь Кобзев озвучил показатели, которых поможет достичь новое предприятие.

«405 тысяч тонн в год – мощность переработки отходов, до 65% отходов будут проходить сортировку, на 33% произойдет сокращение их захоронения, около 30 % ТКО станут сырьем для вторичной переработки. Создание кластера – это также новые рабочие места, налоговые поступления, развитие малого и среднего бизнеса», – подчеркнул Кобзев.

Проект прошел государственную экологическую экспертизу и Главгосэкспертизу. Получены положительные заключения. Подрядчиком выступает ООО «РТ-НЭО Переработка отходов». На данный момент началась подготовка к строительным работам.

Чтобы процесс строительства экокластера был максимально открытым для жителей, появится Общественный наблюдательный совет, в который войдут ученые, экологи-практики, специалисты по формированию городской среды, деятели культуры.