«Мы этого пока не видим»: США заявили о провале переговоров с Ираном

Переговоры между США и Ираном в Пакистане завершились безрезультатно. Вице-президент Джей Ди Вэнс официально заявил, что стороны не смогли достичь соглашения, и американская делегация возвращается домой, передаёт РБК.

«Мы возвращаемся в Соединенные Штаты, поскольку соглашение не было достигнуто», — заявил он, добавив, что это плохая новость скорее для самого Ирана.

По словам Вэнса, США четко обозначили свои «красные линии» и условия, на которые готовы пойти, однако Тегеран отказался их принимать.

Главное условие США — отказ от ядерного оружия

Ключевым камнем преткновения стала ядерная программа Ирана. Вице-президент подчеркнул, что Вашингтон не увидел от Тегерана «фундаментальной приверженности» отказу от разработки ядерного оружия в долгосрочной перспективе.

«Простой вопрос в том, видим ли мы фундаментальную приверженность иранцев к тому, чтобы не разрабатывать ядерное оружие... Мы этого пока не видим. Мы надеемся, что увидим», — приводит слова Вэнса телеканал NBC News.

Напомним, 7 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, однако эксперты сочли эту паузу слишком шаткой. Стороны не смогли согласовать базовые условия для переговоров, а боевые действия фактически продолжались. По мнению аналитиков, это лишь тактический маневр, а не путь к миру.