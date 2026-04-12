«Решительное сопротивление»: Иран и США столкнулись в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана пригрозили «решительным сопротивлением» любым попыткам военных кораблей пройти через Ормузский пролив. По их заявлению, проход разрешен исключительно гражданским судам, а управление акваторией полностью принадлежит Тегерану, передаёт РБК.

Это заявление стало ответом на действия США. 11 апреля Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что эсминцы USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy прошли через пролив в рамках миссии по разминированию.

«Мы начали процесс создания нового безопасного прохода для морской отрасли», — заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

КСИР, в свою очередь, опроверг информацию о проходе американских кораблей, что создало ситуацию информационного противостояния.

Действия США происходят на фоне заявлений президента Дональда Трампа. Он объявил о начале разминирования пролива, назвав это «услугой» для мировой экономики. По его словам, Иран «проигрывает» войну, а морские мины остаются его последним козырем. Трамп также предупредил, что Вашингтон задействует боевые корабли, если Тегеран не пойдет на сделку.

Ранее стало известно о провале переговоров между США и Ираном. Вице-президент Джей Ди Вэнс официально заявил, что стороны не смогли достичь соглашения, и американская делегация возвращается домой.