«Обеление экономики»: ФНС представила план по борьбе с теневым сектором

В Тверской области прошло расширенное заседание коллегии ФНС России, где обсуждали реализацию плана по «обелению» экономики. Ключевые цели — снижение доли теневого сектора, борьба с уклонением от налогов и создание равных условий для честного бизнеса, сообщается на сайте ФНС.
Мнение Минфина: сервис вместо давления
Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что ФНС играет ключевую роль в формировании бюджета. В прошлом году служба успешно провела адаптацию бизнеса к изменениям в налоговом законодательстве (НДФЛ, НДС для УСН).
«Необходимо обеспечивать сервисное сопровождение и вести проактивную разъяснительную работу, не создавая избыточного давления», — отметил глава Минфина.
Новые инструменты ФНС: тотальный контроль импорта и онлайн-ККТ
Руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал о конкретных мерах:
- Система СПОТ: С 1 июля вводится национальная система подтверждения ожидания поставки. Контроль переносится на этап до пересечения границы. Для ввоза товаров автотранспортом потребуется обеспечительный платеж и QR-код, что сделает импорт прозрачным.
- Контроль ККТ: В кассовые чеки будут включены идентификаторы банковских транзакций. Это позволит автоматически находить операции без чеков и упростит контроль.
- Работа с платформами: Создается система идентификации продавцов и модель рисков, которая позволит платформам автоматически блокировать недобросовестных участников.