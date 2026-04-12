Двоих иркутян спасли из плена Украины

Накануне с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 175 российских военнослужащих. Среди них – двое мужчин из Иркутска, рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Сейчас все бойцы – в Беларуси. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Чуть позже всех ребят доставят на родную землю, где их ждет лечение и реабилитация», – подчеркнул глава региона.

Для возвращения российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.