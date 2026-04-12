Владимир Путин присвоил почетные звания трем медработникам из Иркутской области

Три медработника из Иркутской области удостоены почетных званий. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила Олеся Писаревская, доктор медицинских наук, возглавляющая рефракционное отделение МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Фёдорова. Под ее руководством в отделении были внедрены передовые технологии офтальмохирургии: лазерная коррекция зрения и фемтосекундная хирургия. Лично провела более 25 тыс. операций. Активно занимается научно-исследовательской деятельностью, обучает молодых специалистов.

Аналогичного звания удостоен Владимир Щапов, заведующий отделением в Шелеховской районной больнице. За пять лет он провел почти 1,7 тыс. операций. Под его руководством разработаны и внедрены современные видеолапароскопические, малоинвазивные и пункционные методики. Является наставником для молодых хирургов.

Звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» удостоена Татьяна Хоботова, сельский доктор. Она обслуживает население поселка Быково, расположенного в 50 км от райцентра. Благодаря ее работе диспансеризация детского и взрослого населения осуществляется на 100%, создана электронная база данных пациентов, ведется мониторинг людей, имеющих патологии.