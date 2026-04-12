Самый большой в мире самовар растопили в Иркутске в честь Пасхи

На площади у памятника Александру III в Иркутске состоялось торжественное открытие III Байкальского пасхального фестиваля. В его рамках по всему региону пройдет более 200 мероприятий, приуроченных к празднику, сообщили в областном правительстве.

Одним из самых необычных событий стало открытие масштабной пасхальной инсталляции из 3,5 тысячи куличей, которые жителям раздали бесплатно. Также на углях был растоплен самый большой в мире самовар – можно было поучаствовать в чаепитии.

Кроме того, гости праздника приняли участие в чемпионате по декорированию праздничной выпечки, традиционных народных играх. Их поздравили первые лица города и области, представители церкви. Мероприятие собрало более 9 тысяч человек.

До открытия фестиваля состоялся Крестный ход – колонна прошла по городским улицам.