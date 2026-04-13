Сбер вновь вошёл в число победителей премии «Наш вклад»

Сбер вновь вошел в число лидеров в номинации «Госкорпорации» национальной премии «Наш вклад». Социальные инициативы банка четвёртый год подряд получают высокую оценку экспертного совета. Финалистами премии стали 13 социально-экономических инициатив компании в поддержку семи национальных проектов: «Семья», «Экономика данных», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Спорт России», «Туризм и гостеприимство», «Кадры» — каждый из них получил статус партнёра соответствующего национального проекта.

География проектов охватывает все регионы России, в них вовлечены более 150 тысяч участников — сотрудников банка, волонтёров и благополучателей.

Один из таких проектов — «Деменция.net». Он объединяет 28 тыс. людей старшего возраста из 62 регионов, работает на повышение осведомлённости о когнитивном здоровье и профилактике деменции. Другой проект, «Детство без границ», поддерживает сотрудников, которые воспитывают детей с инвалидностью. Банк изучает их опыт и потребности, чтобы заботиться о семьях и создавать полезные сервисы для сотен тысяч клиентов в похожей ситуации.

Отдельного внимания заслуживает волонтерская программа «Всё получится!» — это сопровождаемое трудоустройство для выпускников детских домов и молодых людей с инвалидностью. Волонтёры Сбера учат ребят проходить собеседования и управлять финансами. Проект реализуется уже в 14 городах и помогает ребятам адаптироваться в социуме, найти работу и сохранить её. Минэкономразвития РФ уже верифицировало методику, а Совет Федерации в 2024 году признал её лучшей практикой инклюзивного трудоустройства.

Значимое место в Сбере занимают экологические инициативы.

Так, программа «Сберегаем вместе» объединяет более 55 тыс. сотрудников по всей стране и вовлекает клиентов Банка в экологические активности – масштабные федеральные инициативы «Евразийский кубок чистоты», «Марафон рек», «Сохраним лес», просветительские проекты по осознанному потреблению и развитию человеческого капитала. Кроме того, Сбер развивает технологические решения в сфере устойчивого развития: AI-система восстановления земель, с использованием технологий искусственного интеллекта и данных дистанционного зондирования Земли помогает выявлять территории, подверженные опустыниванию и деградации, прогнозировать риски и эффективнее планировать меры по восстановлению земель в разных регионах России.

«Все социальные проекты Сбера проверяются на долгосрочный эффект. Для нас это принципиально, поскольку важно не просто помочь здесь и сейчас, но и запустить маховик изменений, который будет работать годами. У нас мощное волонтёрское движение, которое продолжает расти: в нём состоит уже больше 40 тысяч сотрудников, они подключаются к сотням благотворительных и социальных инициатив. И это всегда командная работа, основанная на доверии и договороспособности. Мы поддерживаем широкий спектр национальных проектов, и сейчас особое значение для нас имеет нацпроект «Семья», поэтому мы запускаем всё больше инициатив, направленных на повышение качества жизни миллионов российских семей. Признание премии "Наш вклад" — большая ценность для Сбера и стимул для дальнейшего развития наших социальных инициатив», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Национальная премия «Наш вклад» отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей развития. Все финалисты получают статус «Партнёр национальных проектов России». Экспертный совет возглавляет вице-премьер Александр Новак. Премия проводится ежегодно по инициативе АНО «Национальные приоритеты».