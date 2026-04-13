Орбан признал поражение на выборах в парламент Венгрии: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии, Петербургская биржа запустит пилотные торги шерстью, названы города в РФ с лучшим качеством жизни, а в Иркутской области почти все ипотечные займы оформляют по льготным программам. Подробнее – в обзоре СИА.

Итоги выборов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах, состоявшихся накануне, и поздравил своего оппонента, лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой. По результатам подсчета 93,4% голосов «Тиса», предварительно, получает 138 мест из 199.

Торги шерстью

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа 16 апреля намерена запустить пилотные торги шерстью на внутреннем рынке. Предметом торгов станет овечья кроссбредная шерсть, сделки будут проходить в секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» с клирингом и расчетами в рублях. К проекту намерены присоединиться свыше 15 российских производителей и переработчиков.

Самые комфортные города

Названы российские города с самым высоким качеством жизни. В пятерку входят Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. Также в топе Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга, и Вологда. В число городов, которым требуются усилия по повышению качества жизни, вошли Иркутск, Улан-Удэ, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Новокузнецк и еще ряд населенных пунктов.

Интерес к льготам

В текущих экономических условиях – на фоне высоких ставок – жители Сибири, в том числе Иркутской области, не спешат оформлять ипотеку за пределами льготных программ, отдавая предпочтение выгодным условиям. По данным управляющего директора Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексея Кузнецова, в 2025 году доля семейной ипотеки в подобного рода займах в СФО составила 99,4%, доля IT-ипотеки – 0,5%. Соответственно, только 0,1% ипотек оформили без льгот.

Рост МСП

Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства зафиксировали в Иркутской области. Сегодня в регионе насчитывается более 94 тысяч хозяйствующих субъектов МСП – это на 3,2% больше, чем в 2024 году. По количеству МСП Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе и 16-е – в России.