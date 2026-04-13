Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану на фоне блокады Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных ударов по Ирану на фоне провала переговоров и введения блокады Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и источники, знакомые с ситуацией. Помимо ограниченных ударов, Трамп допускает сценарий полномасштабной бомбардировочной кампании, однако этот вариант считается менее вероятным из-за риска дальнейшей дестабилизации региона и нежелания президента вовлекаться в затяжной конфликт, передаёт РБК.

Кроме того, Трамп может ввести временную блокаду Ормузского пролива, одновременно оказывая давление на союзников с целью взять на себя долгосрочную миссию по военному сопровождению судов через этот ключевой морской путь.

12 апреля Трамп официально объявил о начале блокады Ормузского пролива, заявив, что военно-морской флот США будет блокировать любые суда, пытающиеся войти или покинуть пролив, а также задерживать те, которые платят Ирану за проход. «Никто, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море», — подчеркнул президент.

Силы Центрального командования США (CENTCOM) начали военно-морскую блокаду всех судов, связанных с иранскими портами, с 13 апреля в 10:00 по восточному времени (18:00 мск).

11 апреля в Исламабаде прошли переговоры между США и Ираном по урегулированию конфликта, однако, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, соглашение не было достигнуто. Трамп заявил, что встреча прошла хорошо, и большинство вопросов согласованы, за исключением вопроса ядерной программы.

По информации CNN, иранская делегация дала понять, что не снимет блокаду Ормузского пролива до достижения окончательных договоренностей.

На фоне провала переговоров и угрозы блокады цена нефти Brent резко выросла. 13 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent подскочила почти на 7%, достигнув $102 за баррель.