Что ищет покупатель на рынке новостроек?

Frank RG совместно с Домклик подготовили исследование, приуроченное к Domclick Digital Day в Новосибирске и посвященное потребностям современного покупателя на рынке новостроек.

Что происходит на первичном рынке недвижимости и как это повлияло на покупателей

По данным Росстата, рост доходов россиян не успевает за ростом цен на недвижимость. За 2021-2025 гг. динамика роста цен на новостройки существенно превысила динамику роста доходов. Также с 2023 года из-за ограничений льготных программ и повышения ключевой ставки постепенно снижалась доступность ипотеки. В результате большинство потенциальных покупателей были вынуждены отложить покупку жилья, ожидая более выгодных условий на рынке, снижения ставок и коррекции цен.

В сложившихся условиях вполне ожидаемо, что основной интерес покупателей жилья был обращён к льготным программам. До июля 2024 года таковой, в основном, являлась «Господдержка-2020», а затем – «Семейная ипотека». Так, в 2025 году 86% всех сделок на покупку новостроек пришлось именно на «Семейную ипотеку». Доля данной программы на рынке также внушительна – 61% по итогам 2025 года.

Тем не менее, в течение 2026 года ситуация будет меняться: февральское ужесточение условий по «Семейной ипотеке» вызвало коррекцию спроса на программы с господдержкой. Кроме того, постепенное снижение ставок оживило и базовую ипотеку, и при дальнейшем их понижении доля базовой ипотеки в годовом объеме выдач сможет превысить 30%.

Как выглядит современный покупатель новостроек

Ипотечный клиент в среднем моложе покупателя, не прибегающего к ипотеке. Более 60% ипотечных клиентов в 2025 году – это люди в возрасте от 26 до 40 лет, в то время как основная когорта покупателей жилья без ипотеки находится в возрасте 36-50 лет.

Большинство заёмщиков (59%) приобретают жилье для личного проживания, более 20% покупают жилье для родственников, а 9% рассматривают недвижимость в качестве инструмента сохранения сбережений.

Какую недвижимость выбирает покупатель

Подорожание недвижимости и ужесточение условий по ипотеке приводят к тому, что современный покупатель в первую очередь жертвует метражом квартиры с целью снизить ее стоимость и не выйти за рамки ипотечных лимитов по доступным программам. Снижение площади жилья подтверждают как данные по сделкам Домклик, так и опрошенные эксперты.

Несмотря на это, площадь – не единственный критерий при выборе жилья. На экологию района обращают внимание 55% респондентов, для 45% важен вид из окна, а 43% принимают в расчёт и инфраструктуру, которую предоставляет ЖК. Более того, для большинства потребителей важна городская среда, безопасность района, наличие инфраструктуры и элементы «умного дома». За это готовы доплатить от 23% до 31% опрошенных.

Таким образом, современные покупатели выбирают не столько квартиру как набор квадратных метров, сколько жильё, соответствующее своему образу жизни.