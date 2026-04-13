Ставка на смягчение: что решит ЦБ 24 апреля

Заседание Банка России по ключевой ставке состоится 24 апреля. Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», сходятся во мнении: несмотря на геополитическую напряженность, российская экономика продолжает охлаждаться, что дает регулятору пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Инфляция и риски

По данным Росстата, с 31 марта по 6 апреля инфляция составила 0,19%. В годовом выражении показатель на 6 апреля достиг 5,95%. Советник главы ЦБ Кирилл Тремасов не исключил, что регулятор может как снизить ставку, так и взять паузу для оценки рисков. Основные опасения связаны с мировой экономикой и высокими инфляционными ожиданиями населения.

Прогнозы аналитиков: консенсус 14,5%

Большинство экспертов прогнозируют снижение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) — до 14,5% годовых.

Ольга Беленькая («Финам»): Аргументы — инфляция идет ниже прогнозов, перегрева спроса больше нет, а повышение НДС уже учтено в ценах.

Юрий Кравченко («Велес Капитал»): Основное ограничение — высокие инфляционные ожидания населения.

Владимир Малиновский («Росгосстрах Жизнь»): Считает, что пауза в снижении ставки может привести к избыточному охлаждению экономики.

Иван Таскин («Вектор Капитал»): Единственным препятствием видит общемировой рост инфляции из-за подорожания энергоресурсов.

Александр Головцов (УК ПСБ): Оценивает вероятность снижения в 80%, но не исключает и более радикального шага (100 б.п.).

Альтернативное мнение

Глава аналитического департамента «Цифра Брокер» Наталия Пырьева прогнозирует сохранение ставки на уровне 15%. По ее словам, ЦБ может взять паузу, чтобы оценить влияние внешних рисков и прояснить ситуацию с бюджетной политикой (действие бюджетного правила приостановлено до 1 июля).