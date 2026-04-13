«Охота на дробление»: ФНС начала превентивную борьбу с уходом от налогов

Налоговые органы начали масштабную кампанию по борьбе с незаконной оптимизацией малого бизнеса. Предприниматели массово получают уведомления о рисках дробления и подмены трудовых отношений, причем контроль стал настолько жестким, что предупреждения приходят даже тем, кто еще не начал деятельность, сообщает газета "Ведомости".

Почему это происходит?

Причина — ужесточение налоговых условий. В 2026 году изменились параметры патентной системы (ПСН): теперь ей могут пользоваться только те, чей доход не превышает 20 млн рублей. В результате бизнес вынужден переходить на УСН или автоУСН, что резко увеличивает фискальную нагрузку.

Как работает превентивный контроль?

Раньше проверки были точечными, теперь же кампания приобрела федеральный масштаб. Алгоритм срабатывает по формальным признакам, которые отслеживают автоматизированные системы:

Совместная история: Бывшие сотрудники одной компании становятся ИП-контракторами.

Бывшие сотрудники одной компании становятся ИП-контракторами. Данные из разных источников: Системы АСК НДС, данные операторов фискальных данных (ОФД), реестры ЗАГС и базы трудовых договоров позволяют выявлять связи без выездных проверок.

Глава Союза бухгалтеров Евгения Мемрук отмечает абсурдность ситуации: уведомления приходят даже закрытым ИП или тем, кто ведет разную деятельность в разных местах. «Система не анализирует факты, она реагирует на формальные триггеры», — говорит эксперт.

Реальный пример

Налоговый адвокат Александр Бугрушев консультирует салоны красоты. После перехода с патента (стоимость 120–150 тыс. руб.) на УСН их налоговая нагрузка выросла до 1,6 млн руб. в год. Владельцев вызывают на комиссии и требуют доначислить зарплаты до среднеотраслевого уровня и доплатить все взносы и НДФЛ с начала года.

Аномальный рост регистраций

В декабре 2025 года, на фоне ожидания изменений, наблюдался резкий рост регистраций новых ИП (на 21,4%) и закрытий бизнеса. Глава ФНС Даниил Егоров подтвердил, что из 140 000 новых предпринимателей 20 000 «явно находятся в зоне риска».

Ранее ФНС представила план по обелению экономики. Ключевые цели — снижение доли теневого сектора, борьба с уклонением от налогов и создание равных условий для честного бизнеса.

Среди конкретных мер: