30% всех жилищных кредитов по госпрограммам приходится на вторичное жилье

Банки получили от государства около 210 млрд рублей для субсидирования льготной ипотеки, выданной в 2025 году, следует из данных «Дом.РФ». На вторичное жилье пришлось в среднем 30% всех жилищных кредитов по госпрограммам, пишет газета «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

За прошлый год в России оформили 186 тыс. льготных ссуд на готовое жилье на сумму 1,02 трлн рублей – примерно в полтора раза больше, чем в 2024 году. На их субсидирование у государства по данным на 25 марта ушло около 63 млрд рублей.

Банки ежемесячно получают от государства возмещение недополученных доходов по каждому льготному кредиту. По семейной ипотеке оно рассчитывается по формуле: ключевая ставка плюс 2 процентных пункта минус 6%, которые платит заемщик.

Сумма, потраченная властями только на субсидирование вторичной ипотеки, выданной в прошлом году, сопоставима с расходами бюджета на федеральные проекты по содействию занятости населения (69 млрд рублей) и развитию спорта (63 млрд рублей) в 2025 году, следует из данных Минфина.

Ранее стало известно, что количество заявок на ипотеку для покупки квартир в новостройках в январе 2026 года сократилось на 46,6% относительно декабря прошлого года и на 37,4% по сравнению с январем 2025 года.