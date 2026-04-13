Китай увеличил закупки российского продовольствия на 43%

В I квартале 2026 года экспорт российской агропромышленной продукции в Китай достиг рекордных показателей как по объёму, так и по стоимости. По данным федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе России, за первые три месяца было поставлено 2,7 млн тонн продукции на сумму $2,4 млрд, передаёт газета "Ведомости".

Как отметил руководитель центра Илья Ильюшин, эти результаты являются историческим максимумом для данного периода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 29% в натуральном выражении и 43% в денежном.

Эксперты связывают столь существенный рост, в том числе, с продолжающимися тарифными войнами между Китаем и США, что открывает для российских производителей дополнительные возможности на китайском рынке. По итогам 2025 года доля Китая в общем объёме российского сельскохозяйственного экспорта достигла 18,5%.

На фоне общего успеха регионы также показывают впечатляющую динамику. Так, Иркутская область за тот же период нарастила экспорт АПК почти на 60% (до $22,3 млн). Ключевым драйвером роста стала масложировая продукция, на которую пришлось около 70% всех поставок. Особенно выделяется рапсовое масло: если год назад его экспорт был нулевым, то в этом квартале он принёс $8,4 млн.