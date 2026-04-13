Новости

«Цена может превысить $150»: спецпредставитель РФ оценил последствия блокады Ормузского пролива

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что цена на нефть может взлететь выше $150 за баррель на фоне блокады Ормузского пролива. По его словам, чем дольше пролив будет закрыт, тем глубже станет мировой энергетический кризис.

Читайте также:

Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану на фоне блокады Ормузского пролива
13 апреля 2026
«Решительное сопротивление»: Иран и США столкнулись в Ормузском проливе
12 апреля 2026

8 апреля Иран и США договорились о двухнедельном прекращении огня, которое должно было привести к открытию пролива. Однако 11-часовые переговоры в Пакистане не принесли результата.

В ответ на провал диалога 12 апреля президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде пролива. Вашингтон пообещал задерживать все суда и начать разминирование маршрута в одностороннем порядке, пригрозив жестким ответом на любые атаки со стороны Ирана.

На фоне новостей об угрозе блокады и провале дипломатии рынок отреагировал мгновенно. 13 апреля стоимость нефти Brent подскочила почти на 7%, достигнув отметки в $102 за баррель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Война на Ближнем Востоке, операция США и Израиля против Ирана 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (120)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес