Новый управляющий Иркутским Сбербанком встретился с губернатором Кобзевым

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с новым управляющим Иркутским отделением ПАО «Сбербанк» Алексеем Кузьминым. Ключевой темой переговоров стало развитие партнерства и внедрение цифровых технологий в жизнь региона, передаёт пресс-служба правительства региона.

Губернатор подчеркнул значимость совместных проектов, которые уже принесли результаты в здравоохранении, образовании и поддержке ветеранов. В свою очередь, Алексей Кузьмин обозначил главную задачу: «Мы видим свою задачу в том, чтобы вместе с Правительством развивать проекты, которые дают ощутимый результат. Для нас важно не просто участвовать в инициативах, а выстраивать последовательную работу».

Особое внимание стороны уделили созданию современного парка на островах Конный и Юность. К созданию проекта привлечены представители банка, органов власти, бизнеса, представители креативной индустрии. В разработке концепции парка участвуют архитекторы Центра архитектуры и дизайна Сбера под руководством Греко Джорджо. Разработан первоначальный концепт зонирования территории островов.

Напомним,назначение Алексея Кузьмина стало продолжением кадровой ротации в региональном отделении банка. Ранее этот пост занимала Юлия Кальвина, которая руководила подразделением с 2021 года.

О её уходе с должности стало известно в начале февраля. Как тогда сообщалось, специалист перешла на другую позицию внутри банка. В команде Сбера Юлия Кальвина работает более 10 лет, а её опыт и наработки стали основой для дальнейшего развития регионального филиала, которое теперь продолжит новый управляющий.

Алексей Кузьмин — опытный банкир, который почти 20 лет строит карьеру в Сбере. До назначения в Иркутскую область он с 2023 года возглавлял Бурятское отделение банка.

Карьеру Кузьмин начал с должности кредитного инспектора в городе Шелехов Иркутской области. С 2010 года он работал в структуре Байкальского банка, пройдя путь от начальника отдела до директора центра управления наличным денежным обращением. С 2019 года и до перевода в Бурятию он курировал деятельность подразделений блока «Розничный бизнес и сеть продаж» в должности заместителя управляющего.