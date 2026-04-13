Накопления «под матрасом» хранят 15% россиян

Объем наличных денег в обращении в России в марте вырос сразу на 300 млрд рублей, достигнув 19,5 трлн рублей. Это заметно выше значений прошлых лет, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России. Причиной роста популярности наличных могут быть перебои с мобильным интернетом, указали в ЦБ.

По данным мартовского исследования НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин», 15 процентов россиян хранят все свои накопления «под матрасом». Основными инструментами сбережений остаются ценные бумаги (29%), золото и драгоценные металлы (25%), банковские вклады (18%), недвижимость (13%).

«Люди опасаются, что в критический момент могут потерять доступ к счетам. Ситуацию усиливают колебания валют и рынков – на этом фоне кеш воспринимается как "тихая гавань"», – отметил основатель SharesPro Денис Астафьев. Для части населения в удаленных и сельских районах с ограниченным доступом к банковским сервисам наличные остаются единственным надежным способом платежа, подчеркнула директор программы повышения финансовой грамотности ИГСУ РАНХиГС Нина Гукасова.

Опрос также показал, что для почти половины респондентов доходность вложений не имеет значения: четверть не понимает, что это такое, а 22% ставят в приоритет сохранность средств, а не их приумножение. Недоверие к финансовой системе, опыт потери сбережений и привычка хранить деньги в наличной форме, особенно среди старшего поколения, также играют роль, отмечают эксперты.

По уточненной оценке ВТБ, рынок сбережений в России по итогам 2025 года превысил 66,5 трлн рублей, показав рост на 16% (+9 трлн рублей). Общий объем пассивов в рублях увеличился на 18% (+9,5 трлн) до 63 трлн. Портфель сбережений в иностранной валюте в 2025 году сократился на 12%. В декабре прошлого года рублевый рынок сбережений продемонстрировал уверенный рост, который поддерживался все еще высокими ставками по накопительным продуктам. Прирост составил 7% (+4,3 трлн).