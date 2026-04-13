Число обращений россиян из-за клещей выросло на 61% в апреле

Количество клещей, которых россияне принесли на исследование в лаборатории в апреле 2026 года, выросло на 61% по сравнению с мартом, сообщили «Известиям» эксперты проекта «Индекс Инвитро». Всего с начала года за подобными анализами обратилось более 1,5 тыс. человек.

Наибольшее количество обращений в апреле зафиксировано на Урале, на втором месте – Москва, далее следуют Центральный и Приволжский федеральные округа. Укусы клещей зафиксированы минимум в 64 регионах страны.

В марте количество принесенных клещей увеличилось в 20 раз по сравнению с февралем. У 19% из них был обнаружен боррелиоз, у 3% – анаплазмоз. Клещевой энцефалит пока не выявлен.

«Похоже, что клещи проснулись раньше обычного и их стало больше. Причина – в прошедшей зиме: обильный снежный покров защитил их от морозов», – сообщили в управлении МЧС по Калужской области.

Напомним, что 45 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей с начала эпидемического сезона. Укусы отмечены в Иркутском, Шелеховском, Ольхонском, Эхирит-Булагатском, Усольском, Ангарском, Заларинском, Боханском, Нижнеудинском районах. Исследовано 29 клещей, из которых 3 заражены клещевым энцефалитом, 3 – боррелиозом, 1 – анаплазмозом, 1 – эрлихиозом.