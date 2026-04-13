Названы мошеннические схемы перед ЕГЭ и ОГЭ

Весной 2026 года стоит ожидать роста мошеннических схем на фоне подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и вступительным экзаменам, рассказал газете «Известия» инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Ирина Дмитриева. Весна – пик спроса на репетиторов, что провоцирует обилие сфабрикованных объявлений от лжепедагогов.

«Удобство использования этой темы заключается в разных векторах атак. Например, мошенник может попробовать зайти к жертве с фишинговой ссылкой», – поясняет эксперт. При онлайн-обучении занятия проводятся в Zoom и Google Meet, что позволяет злоумышленнику украсть данные на этапе авторизации.

Другой вариант – предоплата за доступ к видеозвонку или задаток за первый урок. После получения средств мошенник блокирует клиента и исчезает. Также используются украденные аккаунты реальных репетиторов для рассылки фишинга.

«Весной 2026 года стоит ожидать фейковых страниц репетиторов и онлайн-школ с уникальными предложениями и гарантиями высоких баллов на экзамене», – считает эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Горбунов. Активно используется социальная инженерия: сообщения о срочных местах в группе, последнем потоке перед ЕГЭ или скидке только сегодня.

Эксперты также предупреждают о схемах с переводом общения в мессенджер и попытками получить доступ к аккаунтам под видом подтверждения записи или верификации. Полученный скомпрометированный профиль затем используется для дальнейшего обмана других жертв. Родителям и выпускникам рекомендуют проверять информацию о репетиторах на официальных платформах и не переводить предоплату на сомнительные счета.

Напомним, что ЕГЭ в 2026 году в Иркутской области будут сдавать почти 15 тыс. человек. Математика и русский язык являются обязательными предметами для сдачи в 11-м классе, однако у выпускников есть выбор между базовым и профильным уровнем математики. Профильную математику, которая не является обязательной, выбрало большинство будущих студентов – 53,8%. Также среди лидеров обществознание – его выбрали 39,2% выпускников. На третьем месте по популярности оказалась информатика – 21,6%, на четвертом физика – 19,6%.