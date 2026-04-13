Шохин: ставку ЦБ надо снизить до 10%

Темпы снижения Банком России ключевой ставки недостаточны для восстановления необходимых стране параметров роста экономики и увеличения инвестиций, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Я считаю, что этого мало. Для экономики, для восстановления инвестиций этого недостаточно. Для восстановления инвестиций надо где-то ближе к 10% уже спускаться», – передает ТАСС заявление Шохина.

По его словам, о необходимости восстанавливать инвестиции свидетельствуют и темпы роста ВВП в последние месяцы.

«Они, конечно, говорят о какой-то тревожной ситуации, о том, что будет потом не так просто разогревать экономику, если она серьезно остынет», – отметил глава РСПП.

На последнем заседании 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 24 апреля.

Ранее промышленник Олег Дерипаска также призывал снизить ключевую ставку до 6% и ослабить рубль. При этом в ЦБ неоднократно подчеркивали, что решение по ставке будет приниматься исходя из устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.


