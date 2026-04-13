Рынок облигаций замер: инвесторы ждут решения ЦБ, а акции ищут дно

Российский рынок облигаций застыл на месте, не подавая признаков жизни почти месяц. Инвесторы замерли в ожидании решения ЦБ по ставке, но свежие данные по инфляции спутали все карты. В это время рынок акций пытается нащупать дно, а эксперты советуют присмотреться к дивидендным историям.

«Российский рынок облигаций уже почти месяц стоит на месте. Индекс RGBI показывает нулевую динамику, так как купонный доход лишь компенсирует падение котировок. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед опорным заседанием Банка России в конце апреля, однако уверенность в снижении ключевой ставки пошатнулась из-за свежих данных по инфляции», – отмечает эксперт БКС «Мир инвестиций» Максим Шеин.

Популярный выпуск ОФЗ 26238 торгуется ниже 59% от номинала. Идея заработать на росте тела облигаций с высокой дюрацией всё ещё актуальна, но уже не выглядит такой привлекательной, как раньше.

В этой ситуации Максим Шеин видит шанс для рынка акций.

«Исторически акции обгоняли облигации по доходности в 70% случаев, принося примерно в два раза больше прибыли на длинном горизонте. Любопытно, что с поправкой на инфляцию ОФЗ за последние 23 года принесли нулевую реальную доходность», – подчеркивает эксперт.

Тем временем индекс Мосбиржи торгуется ниже отметки 2800 пунктов. Продажи в нефтегазовом секторе, спровоцированные падением мировых цен на нефть, тянут рынок вниз. Укрепление рубля также играет против экспортеров, нивелируя эффект от высоких цен на сырьё.

В текущих условиях эксперт рекомендует обратить внимание на дивидендные акции. Компании отчитались за прошлый год, и рекомендации по выплатам выглядят неплохо.

«Главная же интрига предстоящей недели – это, конечно, дивиденды ВТБ. Вопрос в том, сможет ли банк реализовать своё намерение потратить на выплаты более 25%», – подчеркивает эксперт.

Развязка главной интриги недели близка. Как заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов, решение по дивидендам ВТБ за 2025 год находится «на финишной прямой». По оценкам аналитиков, на которые ссылается руководство банка, выплата может составить 12 рублей 60 копеек на акцию. Это соответствует доходности около 14% годовых, что делает бумаги банка весьма привлекательными для инвесторов. При этом, несмотря на позитивный прогноз по выплатам, взгляд аналитиков на акции ВТБ на горизонте 12 месяцев остаётся нейтральным.