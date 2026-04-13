Акции «Полюса» упали на 20%: пора покупать или бежать от Windfall Tax?

Инвесторы задаются вопросом, насколько сильно на «Полюс» может повлиять потенциальный налог на сверхприбыль (Windfall Tax). По мнению эксперта БКС «Мир инвестиций» Максима Шеина, это однозначно негативный фактор, однако у компании огромный запас прочности.

«"Полюс" — одна из наиболее рентабельных компаний по затратам не только в России, но и в мире», — подчеркивает он.

Несмотря на то, что акции компании просели в последнее время примерно на 20% из-за снижения мировых цен на золото, стоимость драгметалла всё равно остаётся на высоком уровне. Напомним, золото откатилось от январских рекордов (около $5600) до $4400, однако 13 апреля котировки восстановились до уровня $4712. По мнению эксперта, крепкий рубль также не способен полностью нивелировать доходы гиганта.

Что касается перспектив цен на золото, эксперт отмечает, что металл выполнил свою роль резервного актива, обеспечив ликвидность рынкам. При этом мировые центральные банки продолжают скупать золото, что поддерживает котировки в долгосрочной перспективе.

«Долгосрочно "Полюс" — хорошая идея, потому что мировые цены на золото остаются высокими. Кроме того, компания планирует почти в два раза увеличить добычу к 2029–2030 годам», — резюмирует эксперт.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

