Акции «Полюса» упали на 20%: пора покупать или бежать от Windfall Tax?

Инвесторы задаются вопросом, насколько сильно на «Полюс» может повлиять потенциальный налог на сверхприбыль (Windfall Tax). По мнению эксперта БКС «Мир инвестиций» Максима Шеина, это однозначно негативный фактор, однако у компании огромный запас прочности.

«"Полюс" — одна из наиболее рентабельных компаний по затратам не только в России, но и в мире», — подчеркивает он.

Несмотря на то, что акции компании просели в последнее время примерно на 20% из-за снижения мировых цен на золото, стоимость драгметалла всё равно остаётся на высоком уровне. Напомним, золото откатилось от январских рекордов (около $5600) до $4400, однако 13 апреля котировки восстановились до уровня $4712. По мнению эксперта, крепкий рубль также не способен полностью нивелировать доходы гиганта.

Что касается перспектив цен на золото, эксперт отмечает, что металл выполнил свою роль резервного актива, обеспечив ликвидность рынкам. При этом мировые центральные банки продолжают скупать золото, что поддерживает котировки в долгосрочной перспективе.

«Долгосрочно "Полюс" — хорошая идея, потому что мировые цены на золото остаются высокими. Кроме того, компания планирует почти в два раза увеличить добычу к 2029–2030 годам», — резюмирует эксперт.