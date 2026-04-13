20% россиян будут имитировать работу между майскими праздниками в 2026 году

Свыше 20% россиян признались, что имитируют работу в дни между майскими праздниками, занимаясь на самом деле личными делами. Об этом говорится в исследовании Level Group, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Каждый пятый сотрудник (21%) при этом лишь имитирует рабочие задачи в перерыве между майскими праздниками, а по факту занимается своими личными делами», – говорится в сообщении. Почти 35% опрошенных рассказали, что выполняют самые необходимые и горящие задачи, не сильно нагружая себя.

Каждый десятый россиянин (12%) предпочитает отдыхать по полной. Граждане намеренно оформляют на эти дни официальный отпуск или берут больничный. А вот работать в полную силу между праздниками готов лишь каждый третий респондент.

Напомним, что в мае 2026 года россияне отдыхают в два этапа: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.