Рубль вернулся к максимумам: почему валюта дешевеет и что будет дальше

В апреле рубль демонстрирует уверенное укрепление, вернувшись к уровням начала года. Падение основных иностранных валют с мартовских пиков составило до 10%: доллар торгуется в районе 77 рублей (против 85), евро — около 90 (против 97), а юань опустился с 12,65 до 11,2.

Причины укрепления: приток валюты и низкий спрос

Аналитики БКС «Мир инвестиций» объясняют динамику сочетанием нескольких факторов. С одной стороны, на рынок продолжает поступать высокий объем валютной выручки от продажи сырья. С другой — спрос на валюту остается низким из-за приостановки покупок Минфином и отсутствия дефицита юаневой ликвидности (ставка фондирования ниже 1%).

«Влияние этих факторов пока сохраняется, однако технически валютные инструменты уже сильно перепроданы», — отмечают эксперты. Они прогнозируют, что глобальное укрепление доллара может привести к стабилизации пары USD/RUB, а уверенное восстановление курсов начнется летом и продлится до конца года. Среднесрочными уровнями сопротивления называются 80 за доллар и 11,5 за юань.

Прогнозы УК «Первая»: курс до 81 рубля

Схожего мнения придерживаются и в УК «Первая». Аналитики компании существенно улучшили свой прогноз на фоне роста цен на нефть. Теперь они ожидают, что средний курс доллара в 2026 году составит 81 рубль при диапазоне волатильности 75–85 рублей. Это значительно оптимистичнее предыдущего прогноза, где фигурировала отметка в 98 рублей.

По состоянию на 13 апреля курс доллара на внебиржевом рынке торгуется на уровне 76,6 руб.

