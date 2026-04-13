Средний чек по ипотеке в России за год достиг 4,9 млн рублей

Средний чек по ипотеке к концу 2025 года достиг 4,9 млн рублей, увеличившись примерно на четверть год к году, сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства «Эксперт РА». Это произошло из-за ускоренного роста цен на первичном рынке и смещения спроса в сегмент новостроек, где сосредоточены льготные программы. В новостройках средний размер кредита составил около 5,7 млн рублей.

За 2025 год стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 21%, на вторичном – на 14%, разрыв между ними достиг 65%. После вступления в силу с 1 февраля 2026 года принципа «одна семья – один льготный кредит» поток заявок на семейную ипотеку сократился более чем на 40%.

При среднем размере кредита на новостройки 5,7 млн рублей и сроке около 27 лет ежемесячный платеж по льготной ипотеке под 6 процентов составляет примерно 35 тыс. рублей. Если ставки для семей с одним ребенком повысят до 10% или 12%, платеж вырастет на 44% и 68% соответственно.

Увеличение суммы кредита сопровождалось удлинением сроков. В 2025 году средний срок ипотеки стабильно превышал 25 лет, а к концу года достиг 26 лет. В декабре 2025 года объем выдач достиг 811 млрд рублей, а в январе 2026 года – 425 млрд, при этом более 80% приходилось на льготные программы.

Ранее стало известно, что количество заявок на ипотеку для покупки квартир в новостройках в январе 2026 года сократилось на 46,6% относительно декабря прошлого года и на 37,4% по сравнению с январем 2025 года.