700 миллионов взыскано: итоги борьбы «Иркутскэнергосбыта» с серыми майнерами

За последние годы «Иркутскэнергосбыт» значительно усилил борьбу с нелегальными майнерами криптовалют. С 2019 года компания подала 2170 судебных исков на общую сумму почти 1,4 млрд рублей. По словам директора Андрея Харитонова, по 1404 делам удалось взыскать около 700 млн рублей, ещё 108 претензий были урегулированы в досудебном порядке. В настоящее время на рассмотрении судов остаётся 308 дел, заявил он в эксклюзивном интервью Сибирскому информационному агентству (СИА).

Специалисты выявляют майнеров по аномальному графику потребления электроэнергии. Если нагрузка резко возрастает и держится на высоком уровне месяцами, это вызывает подозрения. Энергетики просят владельцев пустить специалистов для проверки приборов учёта. Иногда причина кроется в ремонте или работе мощного оборудования.

«Но бывает и так, что внуки без ведома бабушки ставят "асики" у неё на балконе. Или владельцы отказываются впустить наших сотрудников, и тогда по косвенным признакам: характерному шуму, показаниям тепловизора — мы убеждаемся, что граждане потребляют электричество явно не в бытовых целях», — пояснил Харитонов.

Обычно граждане пытаются списать сверхпотребление на зарядку электромобиля, обогрев теплицы или курятника. В практике компании немало случаев с абсурдными оправданиями. Человек заявил, что сушил лес для постройки дома, хотя на участке не было ничего, кроме землянки с подключёнными 150 кВт.

«"Насушил" он в итоге на 900 тыс. рублей», — говорит эксперт.

В другом случае на участке ответчика обнаружили собственную трансформаторную подстанцию, ангар и охрану с собаками. Гражданин пытался убедить суд, что трансформатор и ангар ему не принадлежат, а земля «не является энергопринимающим устройством».

Суд встал на сторону энергетиков, и нарушителю пришлось заплатить почти 3 млн рублей.

Борьба с «серым» майнингом ведётся на фоне ужесточения законодательства. Напомним, что с 1 января 2025 года введён полный запрет на эту деятельность в ряде регионов Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и др.), а также в новых субъектах РФ.

В Иркутской области, которая считается одной из «столиц» российской криптоиндустрии из-за низких тарифов, запрет действует в 21 районе на юге региона, включая такие города, как Иркутск, Ангарск, Братск и другие. В Забайкальском крае и Республике Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года.