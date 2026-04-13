Правоохранители возбудили дело из-за манипуляций фондовым рынком через Telegram-каналы

ФСБ России совместно со Следственным комитетом и МВД пресекла деятельность трех инвестиционных Telegram-каналов, которые могли участвовать в системном манипулировании российским фондовым рынком. Возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РБК.

Фигурантами стали трое граждан России – организаторы Telegram -каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». Совокупная аудитория трех каналов составляла почти 300 тысяч человек.

«Установлено, что с 2023 по 2024 год фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене. Операции сопровождались публикациями в Telegram-каналах с призывом покупать или продавать активы», – сообщили в ФСБ.

Правоохранители сообщают о проведении более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. Доход фигурантов оценили как крупный. По местам жительства изъяты часы и аксессуары на сумму более 3 млн рублей, электронные носители и средства управления каналами.

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. Особо крупным признается ущерб от 15 млн рублей. Расследование продолжается.

Ранее президент России Владимир Путин предложил изменить нормы, регулирующие борьбу с использованием инсайдерской информации. В частности, предлагалось кратно повысить минимальный размер причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности.

