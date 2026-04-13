ВТБ предложил новые способы мотивации для достижения личных финансовых целей

Эксперты ВТБ рассказали, как для максимально эффективного управления текущими финансами использовать простые накопительные счета. Для этого под каждую цель можно завести отдельный счет – «кошелек», в среднем потребуется 3-5 накопительных счетов.

Эксперты предлагают для каждого счета в мобильном банке указать сумму и срок, а дальше автоматически появится подсказка, сколько нужно переводить на счет ежемесячно, чтобы достичь каждой цели. Для большего эффекта можно подключить автопополнение.

Специалисты рекомендуют после создания цели можно написать себе мотивирующее письмо или выбрать подходящий текст из уже предложенных вариантов прямо в приложении в качестве дополнительной мотивации. И если вдруг пользователь решит вывести средства со счета, этот текст появится как напоминание.

«Накопительный счет – это очень гибкий, но при этом действенный инструмент управления своими денежными потоками. Клиенты используют его как электронный кошелек: переводят туда зарплату и постепенно снимают нужную сумму для оплаты покупок, при этом получая накопленные проценты», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.