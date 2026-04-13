«Восход» изнутри: что скрывается за модным событием, которое обсуждает весь город

30 мая в Иркутске состоится «Восход 03» — ежегодное событие школы и агентства «СёстрыМодели» (SistersModels)*, которое проводится совместно с брендинговым агентством Но.Дизайн. В этом году проект пройдёт на площадке партнёра — автохолдинга «Первая Автоколонна» (ул. Ширямова, 32).

«Восход — это не классический модный показ, а режиссёрское событие с эффектом полного погружения», — рассказывает режиссёр проекта Люба Дорочинская. Она выстраивает показ как цельное сценическое высказывание.

По её замыслу, зритель с первых минут окажется внутри действия и станет свидетелем развития эмоциональных состояний человека. Первая часть посвящена восприятию и конфликту между ожиданиями общества и подлинностью. Вторая — внутреннему выбору: быть честным с собой или подстраиваться под систему. Отдельный блок посвящён детству как состоянию изначальной свободы. Финал становится кульминацией, где человек перестаёт соответствовать и начинает выбирать.

«Тема 2026 года — «Человек будущего». Мы рассматриваем его не через технологии, а через внутренние качества. Это тот, кто адаптируется к изменениям в мире, и в то же время способен оставаться собой в любых условиях. Он не живёт в системе чужих ожиданий, а формирует свою среду — через решения, стиль и действия. И главное — это человек, который способен быть свободным и честным с собой. Зритель увидит результат этой внутренней трансформации через модный показ коллекции российских дизайнеров», — отмечает основатель SistersModels Алёна Усова.

В 2026 году в проекте примут участие более 170 моделей и дизайнеры из Иркутска, Бурятии и других регионов. Ожидается до 800 гостей: предприниматели, представители креативных индустрий и городское сообщество.

Партнёрами выступают автохолдинг «Первая Автоколонна» и клубный посёлок «Камертон». «Мы поддерживаем проект как высказывание о среде и качестве жизни. Это пространство, где человек формирует свой образ жизни и ежедневный опыт — так же, как и в философии «Восхода»», — комментирует руководитель проекта «Камертон» Ольга Иванова.

Шоу проходит в Иркутске третий год, собирая полный зал. Сегодня «Восход» развивается как культурно-образовательная платформа, объединяющая моду, бизнес и искусство.

* Перевод наименования бренда SistersModels (торговая марка в процессе регистрации) в соответствии с ФЗ № 53 от 01.06.2005 и ФЗ № 38-ФЗ от 13.03.2006