Иркутск занял 38 место в России по реальной доходности инвестиций в недвижимость

Абакан возглавил рейтинг городов по среднегодовой реальной доходности инвестиций в недвижимость за три года с учетом сдачи в аренду, показав результат 25,3%. На втором месте – Оренбург с 20,2%, на третьем – Челябинск с 16,4%. В пятерку также вошли Курск (15,4%) и Магадан (15,1%). Данные приводит РИА Новости.

Улан-Удэ расположился на 14-м месте с доходностью 12,4%. Иркутск и Красноярск заняли 38-ю и 39-ю строчки с одинаковым результатом 6,6%. Новосибирск оказался на 60-м месте с доходностью 2,8%.

В конце рейтинга – пять городов с отрицательной доходностью. Южно-Сахалинск показал -1,5%, Калуга – -1,7%, Орёл – -1,8%, Якутск – -2,1%. Замыкает список Калининград с показателем -2,9%.

Ранее на 40 крупнейших региональных рынках России продажи новостроек в феврале 2026 года сократились на 17,9% по сравнению с февралем 2025-го. Отдельно в городах-миллионниках снижение еще более выраженное – на 22%. У девелоперов накапливается нераспроданное предложение, реализовывать которое они нередко вынуждены с дисконтом.