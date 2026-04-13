В Иркутске открылась регистрация на СберПрайм Зелёный Марафон

В Иркутске стартовала регистрация на СберПрайм Зеленый Марафон — ежегодный благотворительный спортивный праздник для всей семьи. В этом году он пройдёт 30 мая и объединит тысячи участников по всей стране ради общей цели — поддержки детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Забег пройдёт при поддержке популярной подписки СберПрайм .

Ожидается, что на старт в Иркутске выйдут более тысячи человек, а общее число участников по России превысит 140 тысяч. Зеленый Марафон традиционно становится одним из самых массовых благотворительных забегов в стране.

Участие в СберПрайм Зелёном Марафоне бесплатное. Спортсменов и болельщиков вновь примет остров Юность, где будут организованы дистанции для всех возрастов: детские забеги на 50, 100 и 200 метров, скандинавская ходьба на 2 км, бег на 4,2 км и 10 км.

Все добровольные пожертвования будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Средства пойдут на запуск программ подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Специалисты разработают для них индивидуальные образовательные маршруты, помогут адаптироваться, раскрыть способности и увереннее чувствовать себя среди сверстников.

Поддержать проект можно и без участия в забеге — через платформу СберВместе . По традиции Сбер удвоит общую сумму пожертвований. В прошлом году участники собрали более 30 млн рублей, а с учётом софинансирования банка на помощь детям направили свыше 60 млн рублей.

«Это не только спортивное событие, которое объединяет людей вокруг активного образа жизни, но и возможность поддержать тех, кто нуждается в помощи. Это простой способ сделать доброе дело и почувствовать, как даже небольшой вклад становится частью большого общего результата. Мы приглашаем всех присоединиться и провести этот день активно и с пользой», — Алексей Кузьмин, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

СберПрайм Зеленый Марафон проводится уже в 13-й раз. За это время он вырос из локальной экологической инициативы в масштабное социальное событие. В 2016 году проект вошел в Книгу рекордов России как забег, прошедший в наибольшем количестве городов за один день. За годы существования марафона к нему присоединились более миллиона человек.

