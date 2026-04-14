Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 апреля: 11 702,6396 руб/1 г золота и 185,2000/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 702,6396 руб.
- 1 грамм серебра - 185,2000 руб.
- 1 грамм платины - 5 054,8999 руб.
- 1 грамм палладия - 3 738,4700 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 83,4498 р. (0,71%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8900 р. (1,03%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9498 р. (0,18%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 92,3901 р. (2,41%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.