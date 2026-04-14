Глобальный дефицит: как конфликт на Ближнем Востоке взвинтил цены на фисташки

Война в Иране нарушила глобальные цепочки поставок, что привело к рекордному росту цен на фисташки. В марте 2026 года стоимость фунта орехов достигла $4,57 — это максимум за последние восемь лет, сообщает Bloomberg.

Иран является вторым по величине производителем фисташек в мире (около 20% производства и 30% экспорта). Конфликт усугубил уже существовавшие проблемы: санкции, слабый урожай и политическую нестабильность. В результате поставки на и без того ограниченный рынок резко сократились.

Одновременно с этим потребительский спрос достиг пика. Популярность «дубайского шоколада» в соцсетях, добавление ореха в продукты от Häagen-Dazs и Táche, а также кофе от Starbucks создали дефицит, который конфликт только усилил.

Подорожать могут не только орехи. Ранее аналитики прогнозировали, что россияне могут столкнуться с подорожанием овощей и фруктов. Иран — крупный торговый партнёр РФ (товарооборот в 2025 году — $4,8 млрд, 60% — продовольствие). Временный запрет на экспорт из Исламской республики может привести к дефициту и росту цен в России.

«Мы не исключаем, что до лета из-за перебоев с поставками продовольственная инфляция в РФ дополнительно вырастет на 0,1–0,2 п.п.», — отмечает аналитик Наталья Мильчакова.