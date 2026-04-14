Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр подтвердил, что страна продолжит закупать российскую нефть. На пресс-конференции политик подчеркнул, что Будапешт не намерен отказываться от импорта энергоресурсов из России, сообщает Интерфакс.

Мадьяр также выразил надежду на отмену европейских санкций против Москвы после завершения конфликта на Украине. Кроме того, он поблагодарил Россию и Китай за уважительное отношение к итогам выборов в Венгрии, отметив, что ценит признание выбора венгерского народа со стороны этих стран.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России к дальнейшему развитию дружеских отношений с Будапештом.

Напомним, выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. Партия «Тиса» получила 138 из 199 мандатов, обеспечив себе конституционное большинство. Действующий премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес».