«Маркер тревожности»: почему 82% россиян не верят в рост своих доходов

Большинство россиян (82%) убеждены, что в ближайший год цены на еду и ЖКХ будут расти быстрее их зарплат. Это ключевой показатель «инфляционной тревожности» и недоверия к будущему, показало исследование «Платформы», передаёт РБК.

Зарплаты не радуют: статистика против реальности

Эти опасения подтверждаются и другими данными. По свежему опросу «Работа.ру», лишь 31% (6% + 25%) россиян в той или иной степени довольны своей зарплатой. Почти треть населения испытывает полное недовольство материальным положением. При этом каждый второй гражданин активно ищет новую работу или подработку.

Несмотря на позитивную статистику Росстата (средняя зарплата выросла до 100 360 рублей), граждане не чувствуют этого роста. Как отметил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, официальные цифры не отражают реального положения дел из-за некорректных методик расчета.

Экономика под угрозой, личная жизнь — в порядке

Несмотря на пессимизм в экономике, где 8% ждут ухудшения, а 19% надеются на лучшее, личная жизнь россиян остаётся стабильной. 82% в целом удовлетворены (35% — полностью). Исключение — люди 35–44 лет, уставшие от семейных и финансовых обязательств.

На кого надеяться? Только на семью

В сложной ситуации 53% россиян рассчитывают на семью, 20% — только на себя. На государство надеются лишь 4%, а 5% заявили, что не могут рассчитывать ни на кого.

Эксперты отмечают разрыв: экономика вызывает тревогу, но личное благополучие пока стабильно. Однако социологи фиксируют «уровень усталости» и будут следить, не рухнет ли и этот баланс.