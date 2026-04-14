В России средние номинальные зарплаты за 10 лет выросли в три раза

Номинальные средние зарплаты россиян за десятилетие продемонстрировали трехкратный рост, достигнув в январе текущего года отметки в 103,6 тыс. рублей. Такие данные приводятся в подсчетах РИА Новости, основанных на материалах государственной статистики. В 2016 году аналогичный показатель за тот же месяц составлял 32,7 тыс. рублей.

При этом самые высокие зарплаты в 2016 году были в Ямало-Ненецком АО (77,9 тыс. рублей), на Чукотке (75,8 тыс.) и в Ненецком АО (71,6 тыс.).

Сейчас же это Чукотка (223,2 тыс. рублей), Москва (187,6 тыс.) и Магаданская область (176,7 тыс.).

На начало 2026 года в Иркутской области заработную плату от 100 тыс. рублей и выше предлагают специалистам 59 профессий. Рост зарплат в регионе на 17% отражает общую тенденцию увеличения доходов в условиях дефицита кадров, особенно в высококвалифицированных и рабочих специальностях. Медиана зарплатных предложений в регионе составила 84,9 тыс. рублей.