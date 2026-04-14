Песков предупредил о риске возобновления войны из-за провала переговоров США и Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с безрезультатным завершением переговоров между США и Ираном, что увеличивает риск возобновления военных действий на Ближнем Востоке. В интервью информационному агентству «Вести» он отметил, что опасность конфликта по-прежнему не устранена, сообщает РИА Новости.

«Из плохого — не купирована опасность возобновления войны... Пока мы можем констатировать, что переговоры закончились безрезультатно», — подчеркнул Песков.

Он также прокомментировал блокаду Ормузского пролива, введённую США, отметив, что последствия этой меры пока неизвестны.

Ранее, 13 апреля, президент США Дональд Трамп сообщил, что получил звонок от «нужных людей» из Ирана, которые выразили желание работать над заключением сделки. Однако он подчеркнул, что главным препятствием остаётся ядерная программа Тегерана, передаёт РБК.

Журналист Axios Барак Равид отметил, что контакты между США и Ираном продолжаются, и есть определённый прогресс в переговорах.

Переговоры, прошедшие 11 апреля в Исламабаде, завершились провалом. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи сообщил, что обсуждались вопросы Ормузского пролива, ядерной программы, репараций и отмены санкций. По его словам, переговоры были напряжёнными. США предложили Ирану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана, на что Тегеран ответил предложением меньшего срока.

На следующий день после срыва сделки Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива, которая вступила в силу 13 апреля в 17:00 по московскому времени. При этом The Wall Street Journal сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану.