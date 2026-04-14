Роснефть приобрела «Саянскхимпласт» за 30,3 млрд рублей — что это значит

Структура «Роснефти» — «РН-коммерция» — стала единственным участником аукциона и приобрела производителя поливинилхлорида (ПВХ) «Саянскхимпласт» вместе с четырьмя связанными компаниями. Об этом свидетельствует выписка из протокола публичных торгов, опубликованная на сайте Российского аукционного дома (РАД). Аукцион прошёл 13 апреля, и «РН-коммерция», являющаяся 100%-ной дочерней компанией НК «Роснефть», приобрела активы по стартовой цене в 30,3 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости".

В лот вошли также 100% торгового дома «Вектор», через который реализуется основная продукция предприятия, производитель газобетонных блоков «Саянскгазобетон», арендатор площадок «Саянскхимпласта» компания «Бизнесинтеллект» и «Бизнесактив», владеющий 99,9% «Бизнесинтеллекта». Все активы продавались единым лотом с шагом снижения цены в 1%. Для участия в торгах требовался задаток в размере 6,07 млрд рублей.

По итогам 2025 года «Саянскхимпласт» показал чистый убыток почти в 1,1 млрд рублей по РСБУ, тогда как в 2024 году компания получила прибыль в размере 20,7 млн рублей. Выручка снизилась на 6% до 22,02 млрд рублей, себестоимость продукции выросла на 4% до 18,7 млрд рублей, а коммерческие расходы сократились почти на 7% до 2,9 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,38 млрд рублей, в то время как годом ранее был зафиксирован доход в 574,5 млн рублей. Краткосрочные обязательства увеличились на 0,2% до 1,393 млрд рублей, долгосрочные — на 11% до 1,11 млрд рублей.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивал рыночную стоимость «Саянскхимпласта» в диапазоне 70–90 млрд рублей, передаёт газета "Ведомости". Предприятие обеспечивает около 30% российского производства ПВХ и 15–20% каустической соды. Несмотря на экономические сложности, по мнению эксперта, спрос на ПВХ в России будет расти, в частности, благодаря строительному сектору. ПВХ используется для изготовления пластиковых труб, линолеума и других строительных материалов, напоминает эксперт.

Напомним, что актив достался государству не просто так. В мае 2025 года суд постановил изъять «Саянскхимпласт» у бывшего спикера Заксобрания Иркутской области Виктора Круглова и его семьи. Общая стоимость обращенных активов составила 92,4 млрд руб. Иск подавала Генпрокуратура, которая доказала, что Круглов, совмещая госслужбу и бизнес, вывел прибыль с государственного «Саянскхимпрома» на частный «Саянскхимпласт», оставив долги на первом.