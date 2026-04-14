Средняя пенсия свыше 30 тысяч рублей в месяц отмечена в 13 регионах России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США рассчитывают на полное открытие Ираном Ормузского пролива, ЦБ РФ понизил курс доллара до 76 рублей, средняя пенсия свыше 30 тысяч рублей в месяц отмечена в 13 регионах России, а предприятие «Саянскхимпласт» в Иркутской области купила «Роснефть». Подробнее – в обзоре СИА.

Полное открытие

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США рассчитывают на полное открытие Ираном Ормузского пролива: решение напрямую влияет на переговорный процесс. «Мы пока не видели полного открытия, поэтому ожидаем, что иранцы будут продолжать продвигаться к открытию Ормузского пролива. И если они этого не сделают, это кардинально изменит ход переговоров», – заявил он.

Снижение курса

ЦБ России понизил курс доллара на 14 апреля до 76,25 рубля – это на 72,35 копейки меньше предыдущего показателя. Официальный курс евро понижен на 87,47 копейки, до 89,1373 рубля. Курс юаня снижен на 11,83 копейки, до 11,1338 рубля.

Пенсии за 30

Аналитики ТАСС зафиксировали средний размер пенсий свыше 30 тысяч рублей в 13 регионах России: Хабаровском крае, в Карелии, Коми и Якутии, Сахалинской, Архангельской, Мурманской и Магаданской областях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах. Наибольшие суммы отмечаются в Камчатском крае, Ненецком и Чукотском автономных округах – 39,3 тысячи, 39 тысяч и 43,7 тысячи рублей соответственно. В целом по стране средний размер пенсии среди неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил 25,6 тыс. рублей.

Покупка «Саянскхимпласта»

Структура «Роснефти» – «РН-коммерция» стала единственным претендентом на выставленный на продажу «Саянскхимпласт», сообщает РБК. Аукцион состоялся 13 апреля в 13.00 мск. В состав компании войдет СХП, а также аффилированные с ним предприятия – ООО «Саянскгазобетон», ООО «Вектор», ООО «БизнесИнтеллект» и ООО «БизнесАктив».

Доходность инвестиций

Иркутск занял 38-е место в рейтинге среди российских городов по доходности инвестиций в недвижимость за три года с учетом сдачи в аренду с показателем 6,6%. Список возглавили Абакан – 25,3%, Оренбург – 20,2%, Челябинск – 16,4%. Наихудшие показатели у Орла, Якутска, Калингинграда – -1,8%, -2,1%, -2,9% соответственно.