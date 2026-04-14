Клиентам Дальневосточного банка стала доступна более широкая линейка современных финансовых решений

С 13 апреля в офисах Дальневосточного банка (ДВБ) можно оформить сберегательный или кредитный продукт Московского кредитного банка (МКБ). Для этого клиенту нужно выбрать удобный ему офис ДВБ и оформить подходящий продукт в удаленной территориальной точке обслуживания МКБ. Это стало возможным в преддверии процесса объединения МКБ с ДВБ.

Московский кредитный банк (МКБ) является крупным федеральным банком, входящим в список системно значимых финансово-кредитных организаций Банка России и включенным в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов. Выгоду и качественный сервис депозитных продуктов МКБ неоднократно отмечали его клиенты.

Финансово-кредитные организации дополняют друг друга по географическому покрытию, экспертизе, в том числе учитывающей специфику регионов присутствия и отраслей экономики.

Сети офисов банков будут полностью объединены в 2026 году.